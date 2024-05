Russiske styrker rykker frem ved Kharkiv

Russiske styrker har planer om at rykke helt op til 10 kilometer ind i Kharkiv-regionen for at etablere en stødpudezone, siger en højtstående ukrainsk militærperson til Reuters.

Udtalelserne kommer efter, at de russiske styrker fredag rykkede en kilometer frem i Kharkiv-regionen nær Vovtjansk.

Kyiv siges at have sendt forstærkninger til regionen, som ligger i det nordøstlige Ukraine nær den russiske grænse.

Civile evakueres fra området omkring Vovtjansk på grund af intensiverede russiske angreb, hedder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere fredag sagde guvernør Oleh Synehubov, at russiske styrker forsøgte at bryde gennem grænsen med "sabotagegrupper" i pansrede køretøjer, men at Ukraine havde blokeret for deres fremskridt.

Natten til fredag kunne der høres eksplosioner i byen Kharkiv, da Rusland angreb med droner og raketter ifølge oplysninger fra de lokale myndigheder.

/ritzau/Reuters