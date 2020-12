Russiske tal tyder på flere coronadødsfald end hidtil kendt

Ifølge statistikbureau har Rusland over 186.000 døde med covid-19. Det er langt flere end officielle tal viser.

Indtil videre har russiske myndigheder bekræftet 55.265 coronadødsfald i landet i år.

Men Ruslands statistikbureau, Rosstat, har nu set nærmere på, hvor mange mennesker der samlet set er døde i Rusland mellem januar og november i år, når man sammenligner med de samme 11 måneder sidste år.

Statistikerne kommer frem til, at der i år er 229.700 flere dødsfald i de første 11 måneder af 2020 i forhold til sidste år.

Alene i november i år havde Rusland en stigning i dødeligheden på 55 procent sammenlignet med november 2019, viser tallene.

Rosstat har regnet sig frem til, at godt fire femtedele af den overdødelighed, Rusland har oplevet i 2020, kan tilskrives coronaudbruddet.

- Over 81 procent af stigningen i dødelighed i denne periode er på grund af covid, siger vicepremierminister Tatjana Golikova.

Det betyder, at coronavirus direkte eller indirekte har forårsaget lidt over 186.000 dødsfald i Rusland.

Det bringer Rusland op på en tredjeplads over de lande i verden, der – målt i absolutte tal – har flest coronadødsfald. Kun USA og Brasilien har flere coronadøde, henholdsvis lidt over 333.000 og godt 191.000.

Rusland har tidligere fået kritik for sin måde at opgøre dødstallet som følge af corona.

For at et dødsfald tæller med i den officielle corona-statistik, skal en obduktion af den afdøde vise, at covid-19 var den primære dødsårsag.

Rusland har bekræftet over tre millioner tilfælde af coronasmitte, siden udbruddet begyndte tidligere i år. Det er det fjerdehøjeste blandt verdens lande.

Det officielle dødstal på 55.265 er meget lavere end dødstallet i andre lande med et stort antal smittede.

En opgørelse fra statista.com placerer Rusland på en 18.-plads over de lande i verden, der har det højeste antal tilfælde per million indbyggere.

/ritzau/AFP