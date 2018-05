Russiske virksomheder kan vinde på USA's exit fra atomaftale

USA har i årevis systematisk tvunget Iran til at vende sig mod Rusland og Kina, påpeger politisk analytiker.

Russiske virksomheder kan ende med at vinde på, at USA trækker sig fra atomaftalen med Iran.

Det vurderer flere politiske analytikere, blandt andre Vladimir Sotnikov fra Det Russiske Videnskabsakademi (RAS) i Moskva.

- Med aftalen og ophævelsen af sanktioner i 2015 kom de europæiske virksomheder tilbage til Iran. Men det er usandsynligt, at de fortsat kan lave forretninger, og det efterlader plads til Rusland, siger Sotnikov.

Han vurderer, at "Rusland nu kan fortsætte frem med fuld fart".

Rusland og Iran har på nogle fronter fået et tættere forhold. Landene har under krigen i Syrien været de to største og vigtigste støtter af præsident Bashar al-Assads styre.

Da Iran blev udelukket af det internationale samfund i 1990'erne, kom Rusland og hjalp med at opbygge et atomanlæg, som Tyskland havde trukket sig fra.

- Europæiske virksomheder er i højere grad afhængige af det amerikanske marked, og de må indordne sig for ikke at komme i problemer. Russerne er i mindre grad eksponeret, og de har mindre at tabe, siger Igor Delanoe fra L'Observatoire franco-russe.

Russiske virksomheder er ikke påvirket af den amerikanske præsident Donald Trumps beslutning om at trække USA fra aftalen med Iran, siger Delanoe.

- De er vant til at arbejde under juridiske og økonomiske restriktioner. USA har systematisk tvunget Iran til i højere grad at vende sig mod Rusland og Kina, siger Igor Delanoe.

Han vurderer, at de økonomiske bånd mellem de to store lande kan styrkes med den aktuelle politiske situation.

Sidste år lå handlen på 1,7 milliarder dollar. Det er 20 procent lavere end i 2016, og det er langt fra de tre milliarder dollar, som handlen lå på for cirka ti år siden.

