Russisktalende diplomat skal styre USA's ambassade i Kyiv

Det amerikanske Senat har onsdag enstemmigt godkendt den erfarne diplomat Bridget Brink til at blive ambassadør i Ukraine.

Både præsident Joe Bidens demokrater og Republikanerne havde opfordret til, at Brink hurtigt blev godkendt for at udfylde den kritiske post i lyset af krigen i Ukraine.

Den hurtige godkendelse understreger begge partiers ønske om at sende en ambassadør til Ukraine for at støtte landets præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Brinks godkendelse kommer, samme dag som den amerikanske ambassade i Kyiv er genåbnet efter tre måneders nedlukning som følge af Ruslands invasion.

Amerikanske diplomater har i den nedlukkede periode fortsat deres arbejde og stillet sig til tjeneste fra den vestukrainske by Lviv.

Til tider er de dog taget til nabolandet Polen, hvis der har været bekymringer om sikkerheden.

Bridget Brink er født i den amerikanske delstat Michigan. Hun taler russisk og er i øjeblikket USA's ambassadør i Slovakiet.

Som diplomat har hun i 25 år også arbejdet i Usbekistan og Georgien. Derudover har hun haft flere ledende stillinger i både udenrigsministeriet og Det Nationale Sikkerhedsråd i Det Hvide Hus.

Brink blev også godkendt enstemmigt i 2019, da den tidligere republikanske præsident Donald Trump nominerede hende til stillingen i Slovakiet.

Der har ikke været en amerikansk ambassadør i Kyiv siden maj 2019, hvor Trump brat tilbagekaldte daværende ambassadør Marie Yovanovitch.

/ritzau/Reuters