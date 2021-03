Ruth Bader Ginsburg får bronzestatue i sit elskede Brooklyn

Den afdøde højesteretsdommer er blevet foreviget i form af en statue i et indkøbscenter i Brooklyn.

En over to meter høj bronzestatue af den afdøde højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg blev fredag afsløret i New York-bydelen Brooklyn, hvor Ginsburg blev født.

Den næsten 300 kilo tunge statue er opført i indkøbscentret City Point Brooklyn i den centrale del af bydelen.

- Hun beholdt sin Brooklyn-stolthed, så længe hun sad i Højesteret, siger lokalpolitikeren Eric Adams, som løftede sløret for statuen sammen med sin kollega Rodneyse Bichotte.

- Hun gjorde det klart - kvinden fra Midwood (nabolag i Brooklyn, red.) - at hun var glad for at være en brooklynite (en person fra Brooklyn, red.).

Og Brooklyn lader til at gengælde kærligheden. Hendes fødselsdag - 15. marts - bliver fremover fejret som højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburgs dag i New York Citys mest folkerige bydel.

Det liberale ikon, der indtog banebrydende holdninger i løbet af sine 27 år i USA's Højesteret, døde efter længere tids kræftsygdom 18. september sidste år i en alder af 87 år.

Bronzestatuen er lavet af det australske kunstnerpar Gillie og Marc Schattner og var planlagt inden Ginsburgs død.

Skulpturen er lavet i Australien og derefter sendt til New York. Den viser Ginsburg stående i en dommerkåbe med den ene hånd lagt ovenpå den anden.

Ruth Bader Ginsburg var den blot anden kvindelige dommer i USA's højesteret, og hun var en stærk stemme for ligestilling.

- Hendes arbejde er ikke slut, siger Rodneyse Bichotte.

- Vi må fortsætte med at kæmpe for kvinders rettigheder. Kønsforskelle lever stadig i bedste velgående - selv i vores progressive by.

Højesteretsdommere spiller en stor rolle i at forme amerikansk politik inden for emner som abort, LGBT-rettigheder, religionsfrihed, dødsstraf og præsidentiel magt.

Det var for eksempel Højesteret, der i 2015 besluttede at gøre det tilladt for homoseksuelle at gifte sig i hele USA.

Ruth Bader Ginsburg blev udnævnt til USA's Højesteret i 1993.

/ritzau/dpa