* Ruth Bader Ginsburg blev født i Brooklyn i New York 15. marts. 1933. Forældrene var jødiske indvandrere.

* Hun blev i 1956 optaget på Harvard Law School som dengang en af de første kvindelige jurastuderende. Senere fortsatte hun på Columbia Law School.

* Hun fik topkarakter, men havde svært ved at finde et job som nyuddannet jurist. "Jeg stak ud på tre måder: Jeg var en jøde, en kvinde og mor". Hun havde fået to børn, Jane og James, med sin mand, Martin Ginsburg.

* Senere lykkedes det hende at blive underviser på flere universiteter.

* Præsident Jimmy Carter udpegede hende i 1993 til føderal distriktsdommer.

* I 1993 nominerede præsident Bill Clinton hende til højesteretsdommer - som den kun anden kvindelige højesteretsdommer på det tidspunkt.

* Under hendes tid som højesteretsdommer bevægede hun sig gradvist i liberal eller mere venstreorienteret retning. Hun var stærkt kritisk over for nogle af de afgørelser, som hendes konservative kolleger de senere år fik gennemtrumfet, for eksempel om stemmeret.

* Ginsburg, der fik stjernestatus blandt mange amerikanere, var kendt som RBG.

Kilde: BBC.

/ritzau/