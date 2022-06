Rwanda er ikke afskrækket efter aflyst fly med asylansøgere

Et fly, der skulle have fløjet 37 asylansøgere fra Storbritannien til Rwanda, blev aflyst i sidste øjeblik.

Rwandas regering siger, at den "ikke er afskrækket", efter at et fly med asylansøgere, der tirsdag skulle have været fløjet til Rwanda, i sidste øjeblik blev aflyst.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi er ikke afskrækket af denne udvikling. Rwanda er forsat engageret i at få dette partnerskab til at fungere, siger talskvinde for Rwandas regering Yolande Makolo til AFP.

- Rwanda er klar til at modtage migranter, når de ankommer og tilbyde de sikkerhed og mulighed i vores land.

Et fly med 37 asylansøgere skulle efter planen være lettet tirsdag. Asylansøgerne skulle til Rwanda, hvor deres asylansøgning skulle behandles.

En række juridiske indsigelser førte til, at tallet af asylansøgere gang på gang blev reduceret, indtil flere medier var bekendt med, at antallet af asylansøgere på flyet var skrumpet til seks.

Til sidst blev flyet helt aflyst, og Reuters skrev på baggrund af udsagn fra flere kilder i den britiske regering, at det skyldtes indsigelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Efterfølgende sagde den britiske indenrigsminister, Priti Patel, at Storbritanniens regering fortsat vil arbejde for at få asylansøgerne afsted til det afrikanske land.

- Vi vil ikke lade os afskrække fra at gøre det rigtige og levere på vores planer om at kontrollere vores grænser, sagde hun.

/ritzau/