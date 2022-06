Rwanda-fiasko puster nyt liv i britisk opgør med europæiske institutioner

Fiaskoen var umiddelbart total for den britiske regering, da den sent tirsdag aften måtte stoppe det charterfly, der skulle deportere asylansøgere til Rwanda. Planen var oprindeligt at sende 130 personer de over 6000 kilometer til det afrikanske land. Siden faldt tallet til 31 efter appelsager. Tirsdag morgen var der kun syv mulige personer tilbage, og da en dommer fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg i sidste øjeblik stoppede deporteringen, blev de ventende asylansøgere klokken 23.15 dansk tid taget af flyet.

Til trods for at der dermed er sat en midlertidig kæp i den britiske - og muligvis også danske - plan om sende asylansøgere til Afrika, kan det, der umiddelbart ligner en politisk fiasko, vendes til en indenrigspolitisk succes.