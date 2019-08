Rwanda lukker grænsen til ebolaramte DRCongo

På etårsdagen for et ebolaudbrud i DRCongo har Rwanda valgt at lukke grænsen til det ramte naboland.

Det centralafrikanske land Rwanda har lukket grænsen til nabolandet Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo), der er ramt af et ebolaudbrud.

Det oplyser det congolesiske præsidentkontor torsdag.

Det sker, efter at et tredje tilfælde af ebola er blevet opdaget i den congolesiske by Goma, der ligger ved grænsen til Rwanda.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har klassificeret ebolaudbruddet som en international krisesituation for folkesundheden.

Over 1700 personer har mistet livet.

Det er torsdag den 1. august præcis et år siden, at de første tilfælde af ebola blev registreret i DRCongo.

/ritzau/AFP