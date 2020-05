Rwandas mest eftersøgte mand er anholdt - betalte for massakrer

Fransk politi anholdt lørdag morgen Felicien Kabuga. Han er Rwandas mest eftersøgte mand.

Felicien Kabuga, der er mistænkt for at have finansieret de militser i Rwanda, der i 1994 stod bag massakren på 800.000 mennesker, er anholdt lørdag nær Paris.

Det oplyser det franske justitsministerium.

Kabuga har været på flugt i 25 år.

Den 84-årige har været Rwandas mest eftersøgte mand, og der er en dusør på fem millioner dollar til den, som sikrer, at han pågribes.

Han har levet med en falsk identitet i en lejlighed i Asnieres-Sur-Seine.

Kabuga blev anholdt klokken 5.30 lørdag morgen, hedder det.

Han levede tidligere som en hutu-forretningsmand. Han er anklaget for at have finansieret de hutumilitser, som stod bag massakren på 800.000 tutsier og moderate hutuer. De blev dræbt i løbet af 100 dage i 1994.

/ritzau/Reuters