Ryanair er midt i dramatisk nedtur med tomme fly

I april sidste år fløj 13,5 millioner mennesker med Ryanair. I april i år det blevet til sølle 40.000.

Europas største lavprisflyselskab, Ryanair, har i april haft en chokerende nedgang i antallet af passagerer som følge af coronavirus.

Den er opgjort af det irske flyselskab til en tilbagegang på 99,6 procent.

40.000 passagerer fløj med Ryanair i april. I den samme måned sidste år var tallet 13,5 millioner, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flyselskabet venter en lige så ringe maj og juni måned, fordi mange lande under coronakrisen opretholder en række restriktioner på rejser. Ryanair har varslet fyring af op mod 3000 medarbejdere.

Det er kun få uger siden, at Ryanairs chef, Michael O'Leary, spåede et dårligt forår, men en strålende sommer for selskabet, når feriegæsterne myldrer tilbage.

Men coronavirusset står i vejen. Håbet synes at forsvinde i den blå luft, hvor indtjeningen skulle sikres med summende fly fyldt med passagerer.

Det britiske flyselskab Virgin Atlantic oplyser tirsdag, at det fyrer 3150 ansatte i selskabet. Det svarer til hver tredje medarbejder.

Samtidig lukker flyselskabet sin base i Gatwick lufthavn i London og flytter sine operationer til Heathrow lufthavn.

- Vi har stået imod i mange storme siden vores første flyvning for 36 år siden. Men ingen har været så ødelæggende som Covid-19, siger Virgin Atlantics chef, Shai Weiss, med henvisning til coronasygdommen.

British Airways meddelte i sidste uge, at det vil skille sig af 12.000 ansatte eller hver fjerde medarbejder.

Det er samme billede, der går igen over hele Europa og store dele af verden.

I Skandinavien har Norwegian trukket alle sine aktiviteter hjem til det norske hjemmemarked. Man har indgået en aftale med sine kreditorer om at bytte gæld med aktier i selskabet. Det har ramt de hidtidige baser for Norwegian i Danmark og Sverige.

SAS har varslet fyring af 5000 ud af selskabets 11.000 ansatte, og tirsdag er Danmark og Sverige trådt til med et kriselån på 2,3 milliarder kroner.

