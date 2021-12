Rygter om julefest i Downing Street svækker corona-udspil

Premierminister Boris Johnson har udløst udbredt vrede - også i dele af sit eget konservative parti.

Det sker, efter at han har aktiveret en plan B med skærpede coronarestriktioner over for Omikron-varianten.

Johnson-regeringen har gjort det klart, at der fra fredag vil være krav om brug af mundbind de fleste offentlige indendørs steder, samtidig med at mange skal arbejde hjemme.

Derudover bliver coronapas obligatorisk på steder med mange mennesker, ligesom der er krav om mundbind langt flere steder end tidligere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men trods de nye restriktioner har premierministeren sagt, at julefrokoster og fødselsdage kan finde sted.

Det har vakt særlig opsigt, da Downing Street siden onsdag har været under pres i en sag om en mulig julefrokost sidste år på af trods den daværende nedlukning.

For to dage siden blev der offentliggjort en videooptagelse, som har kostet Johnsons tidligere presserådgiver Allegra Stratton jobbet. Hun forlod sit job i regeringen onsdag.

Hun spillede en central rolle i videoen, der viser presserådgiveren og flere andre af Johnsons ansatte lave sjov med coronaregler og en julefrokost.

- Julefrokosten i Downing Street fandt aldrig sted, siger Johnson, som er blevet forsikret om dette af sine medarbejdere.

Johnson afviste beskyldninger om, at de nye restriktioner kommer nu for at aflede opmærksomheden omkring videooptagelserne og den påståede julefrokost i hans embedsbolig.

Den britiske regering er gentagne gange blevet beskyldt for at være hyklerisk i forbindelse med coronarestriktioner.

Da sundhedsminister Sajid Javid onsdag præsenterede de nye restriktioner i parlamentet, blev han af et ældre partimedlem Tory William Wragg opfordret til at gå af.

Wragg sagde, at vælgernes tillid til de konservative er ved blive fuldstændigt undergravet.

En anden fremtrædende konservativ Mark Harpe tilføjede med henvisning til den påståede julefrokost:

- Hvorfor skal folk derhjemme tro på premierministeren, når folk, der arbejder i Downing Street, ikke synes at være indstillet på at følge ham.

/ritzau/dpa