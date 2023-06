Rygterne svirrer: Har Putin forladt Moskva?

Beskedtjenesten Telegram, der er populær i både Rusland og Ukraine, syder lørdag eftermiddag over med meldinger om, at præsident Vladimir Putin skal have forladt den russiske hovedstad.

Ifølge data fra Flightradar24, en hjemmeside der følger flytrafikken i verden, er præsidentens fly lettet fra Moskva klokken 14.16 lokal tid. Det er klokken 13.16 dansk tid.

Flyet satte kursen mod nordvest.

Det nåede frem til området omkring byen Tver, der ligger 180 kilometer fra Moskva, inden det forsvandt fra overvågningssystemet, skriver den britiske avis The Guardian.

Putin har en feriebolig i Tver.

Hans talsmand, Dmitrij Peskov, afviser ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass, at præsidenten var om bord på flyet.

- Putin arbejder i Kreml, siger Peskov.

På Telegram spekuleres desuden i, om andre dele af den politiske elite i Moskva er ved at forlade byen på grund af Wagner-gruppens fremrykning.

Det skriver det tyske magasin Der Spiegel.

Ifølge Spiegel er der udsolgt af flybilletter fra Moskva til blandt andet Tblisi i Georgien, Astana i Kasakhstan og Istanbul i Tyrkiet.

På Flightradar24 bliver også forskellige russiske privatfly fulgt.

/ritzau/