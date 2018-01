Forældrepar holdt deres 13 børn fanget: Rystende gidselsag får amerikanerne til at se indad

Efter befrielsen af 13 børn, der blev holdt til fange af deres angiveligt dybt religiøse forældre i Californien, spørger amerikanerne nu, hvordan sådanne rædsler kunne gå ubemærket hen

Hvad der fik et forældrepar i den stille provinsby Perris i det sydlige Californien til at holde deres 13 børn indespærret og lænket til deres senge, er stadig uklart. Det angiveligt dybt religiøse forældrepar, der tilhører en uspecificeret pinsekirkelig retning, blev tidligere på ugen anholdt og sigtet for tortur og børnemishandling, men politiet har endnu ikke offentliggjort nogle motiver for deres handlinger. Forældrene, der er henholdsvis 57 og 49 år, skal efter planen for retten torsdag.