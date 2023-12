S-parlamentariker kalder luftforureningsdirektiv en elendig omgang

Mandag aften landede EU en foreløbig aftale om et luftforureningsdirektiv, som gælder for vejtransporten.

Europaparlamentsmedlem fra Socialdemokratiet Christel Schaldemose kalder det "en elendig omgang".

- Højrefløjspartierne lykkes med at haste lovgivningen igennem og har lyttet til bilindustriens lobbyister, hvilket gør, at vi nu står med en aftale, som ikke leverer nogen forbedringer af luftkvaliteten overhovedet, siger hun i en pressemeddelelse.

Direktivet kaldes også Euro 7.

For personbiler og varevogne har man valgt at holde fast i de gamle Euro 6-testbetingelser og grænser for udstødningsemissioner.

For busser og lastbiler har man skærpet grænserne for udstødningsemissioner og fastholdt testbetingelserne fra Euro 6.

Hvor Schaldemose mener, at man har taget for meget hensyn til industrien, siger rapportør for Euro 7, Alexandr Vondra, at man har ramt en balance mellem klimamål og "vitale interesser fra producenterne".

Direktivet stiller nye krav til partikelemission fra dæk og bremser og krav til batterier i elbiler. Batterikapaciteten må maksimalt falde til 80 procent, frem til at det bliver fem år gammelt eller har kørt 100.000 kilometer.

Kapaciteten skal være på mindst 72 procent ved otte år eller 160.000 kørte kilometer.

Når det gælder varevogne, lyder minimumskapaciteten efter fem år på 75 procent og 67 procent ved otte år.

Aftalen skal stadig formelt godkendes af parlamentet og EU-Ministerrådet.

Reglerne træder i kraft 30 måneder efter vedtagelsen for biler og varevogne og 48 måneder efter for busser, lastbiler og trailere.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, udgør luftforurening den største sundhedsrisiko i EU og fører hvert år til 300.000 for tidligt døde i Europa.

Christel Schaldemose mener, at aftalen er fuldstændig blottet for ambitioner, og at det vil koste menneskeliv.

- EU burde være bedre end det her, og vi burde sætte borgernes sundhed højere op på vores politiske prioriteringsliste, siger hun.

