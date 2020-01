Så lidt ved man om nyt virus

Det er begrænset, hvad eksperter ved om det nye virus, som er begyndt at sprede sig i Kina:

* Kinas nationale sundhedskommission oplyste 19. januar, at kilden til virusset ikke er fundet.

* Udbruddet er stærkt knyttet til et fiskemarked i Wuhan. Dog afviser nogle patienter, som er smittet med virusset, at de har været i nærheden af dette marked.

* Sundhedsmyndighederne siger, at der er intet klart bevis for, at virusset let smitter fra en person til en anden. Men myndighederne kan ikke udelukke risikoen for, at virusset smitter mennesker imellem.

* De kommunale myndigheder i Wuhan har tidligere oplyst, at et ægtepar blev smittet med virusset 15. januar. Mens manden, der først blev syg, arbejdede på det omtalte fiskemarked, nægter hustruen, at hun har været på markedet.

/ritzau/