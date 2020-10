Her er en oversigt over, hvor meget udvalgte EU-lande tester ugentligt målt per 100.000 indbyggere.

Luxembourg - 6612.

Danmark - 5923.

Belgien - 2181.

Frankrig - 1554.

Sverige - 1363.

Tyskland - 1266.

Italien - 1018.

Rumænien - 722.

Bulgarien - 401.

Polen - 357.

Kilde: Det europæiske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme, ECDC (tal for uge 38)

/ritzau/