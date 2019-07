Så tør er Australien

* Australien er verdens næsttørreste kontinent.

* Der falder under 600 millimeter regn om året i 80 procent af Australien.

* Et subtropisk højtryksbælte ligger over Australien og sørger for tørken.

* Produktionen af afgrøder er faldet med 23 procent i 2018 og 2019.

* Australien har siden 2005 registreret ni af de ti varmeste år nogensinde.

* 2018 var det tredjevarmeste år nogensinde.

* I 2018 målte Australien det laveste antal millimeter regn siden 2005.

Kilder: ABC, time.com.

/ritzau/