Så er der igen film i biografen i Mogadishu

Der blev taget selfies, og der blev pjattet forventningsfuldt på de røde plyssæder, da snesevis af somaliere begejstret ventede på, at der skulle ske noget på det hvide lærred.

Blandt dem var den 24-årige skuespillerinde Kaif Jama. Hun er både forfatter og hovedrolleindehaver til begge de film, der nu er på programmet i biografen i Det Nationale Teater i Mogadishu, Somalias hovedstad.

Det er skrækfilmen "Hoos". Den handler om en enlig kvinde, der flytter ind i et tomt hus.

Den anden er komedien "En date fra Helvede".

Det er historie, der bliver skrevet i øjeblikket i byen. I hvert fald for de lokale. Det er 30 år siden, at der sidst blev vist film i biografer i landet.

Det Nationale Teater er en gave, som Somalia fik af Kinas formand Mao i 1967. Det blev et vigtigt sted for kulturen. Både film og teater, og der blev holdt afrikansk filmfestival her.

Men i 1991 blev præsident Siad Barre væltet ved et kup, og så var det slut for mange ting i Somalia, herunder biografer.

Klanbaserede militser tog over, og det kom til mange års krig og konflikt.

I 2006 rykkede islamiske militante ind i Det Nationale Teater, og de forbød al underholdning. Teater, film, fodbold.

I 2011 fik soldater fra Den Afrikanske Union kontrol med hovedstaden. Det genopbyggede Nationale Teater åbnede i 2020, og onsdag aften slog den nye biograf så dørene op for første gang.

- Det betyder noget for alle, også mig. Det er for alle somaliere, der vil lave film, siger Kaif Jama.

Hun og hendes familie forlod Somalia, da hun var seks. Hun boede skiftevis i Kenya og Uganda, indtil hun for fem år siden flyttede til Kairo.

Hun har siden lavet 60 kortfilm.

Somaliere har i mange år fået deres underholdning fra indiske og arabiske tv-serier, fortæller hun.

- Men hvis vore egne film kommer i biografen eller på tv, så vil hver enkel somalisk person og barn blive formet af påvirkningen fra deres egen kultur.

/ritzau/Reuters