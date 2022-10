Så er det dommens dag for Donald Trump-rådgiveren Steve Bannon

Justitsministeriet anbefaler, at Steve Bannon skal et halvt år i fængsel for at nægte at vidne i undersøgelse om stormen på Kongressen. Dommen falder fredag.

En af USA's tidligere præsident Donald Trumps mest profilerede rådgivere risikerer at komme i fængsel.

Det kan ske, når distriktsdommer Carl Nichols fredag afsiger dom i sagen mod Steve Bannon i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C.

Den 68-årige Bannon er en af de mest indflydelsesrige og promoverede personer på den amerikanske højrefløj.

Han var rådgiver og kampagnechef for Donald Trump i valgkampen i 2016, da Trump slog Hillary Clinton i kampen om Det Hvide Hus.

Bannon fulgte med Trump og blev i begyndelsen af Trumps præsidentkarriere en central rådgiver.

Senere kom der kurrer på tråden mellem de to, men forholdet blev godt igen.

I juli i år blev Bannon kendt skyldig i to anklager i forbindelse med hans afvisning af at møde op i Kongressen og vidne i undersøgelsen, som et kongresudvalg gennemfører om stormen på Kongressen den 6. januar 2021.

Det var den dag, da Kongressen var samlet for at godkende, at Joe Biden vandt præsidentvalget over Donald Trump i 2020.

Trump ville ikke erkende nederlaget - det vil han stadig ikke.

Det ville mange af hans tilhængere heller ikke, og nogle af dem stormede Kongressen.

Det lykkedes tilhængere af Donald Trump at komme helt ind i Kongressen den 6. januar 2021, da de folkevalgte var i gang med at bekræfte, at Joe Biden havde vundet præsidentvalget i 2020. (Arkivfoto). Foto: Saul Loeb/Ritzau Scanpix

Udvalget har siden forsøgt at opklare Trumps og hans administrations eventuelle rolle i sagen.

Men Bannon nægtede at møde op og vidne i udvalget. AFP skriver, at han blev væk efter råd fra advokater.

I mandags opfordrede justitsministeriet ifølge Reuters dommer Carl Nichols til at sende Bannon i fængsel i et halvt år.

Ifølge ministeriet har Bannon "i ond tro ført en strategi med trods og foragt" over for udvalget.

Strafferammen går højere op. De to anklager har hver en strafferamme på fængsel i fra 30 dage til et år og en bøde fra 100 dollar til 100.000 dollar.

Anklagerne har meddelt dommer Nichols, at ikke alene har Bannon afvist at møde op for at vidne. Han har heller ikke givet udvalget så meget som "bare et dokument" i sagen.

- Uromagerne, der stormede Capitol (kongresbygningen red.) den 6. januar, angreb ikke blot en bygning. De angreb den lov, som dette land blev bygget på, og som det lever efter, skriver de føderale anklagere til dommeren.

- Ved at håne udvalget og dets myndighed forværrer den tiltalte angrebet.

Ud over fængselsstraffen mener anklagerne også, at Bannon skal til lommerne og betale maksimumbøde på 200.000 dollar.

Bannons advokater ser anderledes på det. I mandags indstillede de til dommer Nichols, at deres klient kun dømmes en betinget dom.

Og hvis dommeren ikke er enig i det, så henstiller de til, at Bannon kan afsone dommen hjemme med fodlænke, skriver Reuters.

I øvrigt har udvalget også indkaldt - eller stævnet - Donald Trump. Det skete tidligere i oktober.

Udvalget ønsker at udspørge den tidligere præsident om hans handlinger og viden om de dramatiske begivenheder i forbundshovedstaden, da Trumps efterfølger skulle godkendes i Kongressen.

Forud for stormen holdt Trump en tale for sine tilhængere foran Det Hvide Hus.

Her gentog han sin anklage om valgfusk og opfordrede sine tilhængere til at "slås som bare fanden" for retfærdighed.

