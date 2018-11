Sådan er cannabisloven i Canada

* Canada åbnede 17. oktober for lovligt salg af cannabis som blot andet land i verden. Det første var Uruguay.

* Canadas 13 provinser og territorier har mulighed for at fastsætte de nærmere regler for salget inden for nationale retningslinjer.

* Man skal som minimum være 18 år for at kunne købe cannabis. Visse steder er mindstealderen sat op til 19 år.

* Loven tillader besiddelse af op til 30 gram cannabis.

* Man må dyrke op til fire cannabisplanter i sit hjem til eget forbrug.

* I efteråret 2019 bliver det også lovligt at sælge spiselige cannabisprodukter og koncentrater.

Kilde: Den canadiske regerings hjemmeside.

