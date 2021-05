Sådan fungerer EU's klimakvotesystem i dag

* ETS (emissions trading system) sætter et loft over, hvor meget CO2 virksomheder i medlemslandene må udlede.

* De omfattede virksomheder køber eller tildeles kvoter for, hvor meget de må udlede.

* En CO2-kvote er retten til at udlede et ton CO2.

* Kvoterne skal give virksomhederne et incitament til at investere i grønne teknologier, så de slipper for omkostningen ved at skulle købe kvoter.

* Bøder tildeles, hvis omfattede virksomheder udleder mere end deres kvote.

* Udleder de mindre, kan de sælge deres kvoter.

Kilde: EU-Kommissionen.

/ritzau/