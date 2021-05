Sadiq Khan opnår genvalg som borgmester i London

Der var sikkert genvalg til Londons borgmester trods debatter om drab og knivstikkerier i hovedstaden.

Sadiq Khan er lørdag blevet genvalgt som borgmester for Storbritanniens største by og hovedstad, London.

Resultatet er en ventet, men opløftende, melding for oppositionspartiet Labour, som i en række andre lokalvalg har skuffet.

Khan blev i 2016 den første muslimske kandidat, der lykkedes med at tage borgmesterposten i en større vestlig hovedstad.

Labour-kandidaten opnår genvalg foran sin hovedrival, Shaun Bailey, der kommer fra premierminister Boris Johnsons parti, De Konservative.

Khan opnåede 55,2 procent af stemmerne mod Baileys 44,8 procent.

Det var en smallere sejr end ventet og også mindre end den sejr, Khan fik for fem år siden.

- Jeg er beæret og ydmyg over den tillid, som Londons borgere har vist mig ved at lade mig stå i spidsen for den bedste by på Jorden, siger Khan, der i sin kampagne har haft fokus på jobskabelse og turisme.

Khan er tidligere parlamentsmedlem i Storbritannien.

Han overtog posten som borgmester i London, hvor der bor næsten ni millioner mennesker, efter Boris Johnson.

Blandt mange har han været en populær skikkelse. Men han har på det seneste mødt kritik efter en stigning i statistikkerne over blandt andet drab og knivstikkerier.

/ritzau/Reuters