Særinteresser kan spænde ben for EU-sanktioner mod Kina

EU-landene skal i den kommende uge diskutere en mulig ny sanktionspakke, som for første gang vil ramme kinesiske virksomheder, der støtter Rusland.

På trods af den generelt store opbakning til Ukraine i EU vil det dog ikke blive nogen let sag at indføre pakken.

Det siger den danske europaparlamentariker Morten Løkkegaard (V) mandag.

- Overordnet set er det et naturligt næste skridt at se på tredjelande, der har en indvirkning på våbenproduktionen i Rusland. Men vi er samtidig nødt til at overveje, hvad det vil betyde for vores eget forhold til de lande. Det nytter ikke noget, at krigen i Ukraine fører til en unødig strid mellem Europa og resten af verden.

- De enkelte medlemslande skal nu vurdere, om deres nationale interesser bliver truet, fordi de har en særlig relation til nogle af de her lande. Hvis det er tilfældet, forventer jeg, at de stiller sig på bagbenene, siger han.

Selv ser Morten Løkkegaard "forsigtigt positivt" på forslaget, men understreger, at det vil være op til regeringen at vurdere, hvad det vil betyde for Danmark.

Foruden Kina er det blandt andet selskaber fra De Forenede Arabiske Emirater, der kan blive sanktioneret.

Det skrev avisen Financial Times søndag efter at have fået adgang til dokumenter med forslag til nye sanktioner fra EU-Kommissionen.

Hvis de skal indføres, kræver det enstemmighed blandt de 27 medlemslande.

Tidligere har for eksempel Ungarn hevet i bremsen med den begrundelse, at sanktionerne ville ramme landets egen økonomi for hårdt.

Lignende argumenter kan nemt komme på bordet igen, når det handler om restriktioner af handel med Kina, som for mange lande er en vigtig partner.

Det skyldes ikke mindst, at man må forvente et hårdt modsvar fra Kina. Det siger Kim B. Olsen, der forsker i sanktioner ved det uafhængige forskningsinstitut German Council of Foreign Relations.

- Kineserne har det med at svare overproportionelt tilbage. Man kan sagtens forestille sig, at Kina vil foretage nogle træk mod europæiske virksomheder, som spiller en rolle på det kinesiske marked, siger Kim B. Olsen.

De foreslåede sanktioner omfatter indtil videre kun syv kinesiske selskaber. Det vil altså formentlig ikke have nogen synderlig påvirkning på Kinas økonomi, siger sanktionsforskeren.

I stedet handler det i høj grad om symbolværdien, forklarer han.

- Hvis Kina føler sig offentligt hængt ud, svares der endnu hårdere igen. Det er ikke noget, de lader sidde på sig.

Kinas udenrigsministerium advarede tidligere mandag EU mod at gå "den forkerte vej".

- Kina er imod handlinger, der bruger samarbejdet mellem Kina og Rusland som et påskud for at indføre ulovlige sanktioner mod Kina, sagde en talsmanden fra ministeriet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Landet er parat til træffe foranstaltninger for at beskytte sine rettigheder og interesser, lød det videre fra talsmanden.

/ritzau/