Særlig anklager vil søge hurtig retssag mod Trump

Jack Smith, der er særlig anklager i den sag mod Donald Trump, hvor den tidligere præsident er blevet tiltalt for sammensværgelse mod USA, vil forsøge at sørge for, at der kommer en hurtig retssag.

Det siger anklageren på et kort pressemøde, der finder sted, efter at flere amerikanske medier tirsdag kan skrive, at Trump er blevet tiltalt for i alt fire punkter.

- Mit kontor vil søge at få en hurtig retssag, så vores bevismateriale kan blive afprøvet i retten og dømt af et nævningeting bestående af borgere, siger Smith.

Ifølge det amerikanske justitsministerium betyder en hurtig retssag, som kaldes "speedy trial" på amerikansk, at retssagen skal begynde inden for 70 dage, efter at der er blevet rejst en tiltale.

På det korte pressemøde placerer Jack Smith ansvaret for stormløbet på Kongressen 6. januar 2021 på Trumps skuldre.

- Angrebet 6. januar 2021 var et hidtil uset angreb på det amerikanske demokrati.

- Som beskrevet i tiltalen var det drevet af løgne - løgne fra den anklagede, der havde som mål at obstruere fundamentet for den amerikanske regering, siger Smith.

Smith understreger, at tiltalen udelukkende er en beskyldning, og at Trump derfor må anses som værende uskyldig, indtil andet er bevist.

Den særlige anklager talte i blot to minutter på pressemødet og modtog ikke spørgsmål fra pressen efterfølgende.

Ifølge blandt andet ABC News, NPR og CNN er Trump tiltalt for sammensværgelse for at bedrage USA, sammensværgelse for at obstruere officiel proces, obstruktion og forsøg på obstruktion af en officiel proces samt sammensværgelse mod rettigheder.

Sagen handler om et forsøg på at omgøre præsidentvalget i 2020.

