Sag om Trumps omgang med statshemmeligheder indledes i august

Retssagen mod USA's tidligere præsident Donald Trump, der blandt andet er tiltalt for at have tilbageholdt fortrolige dokumenter tilhørende USA's regering, skal efter planen begynde 14. august.

Det fremgår af retsdokumenter fra den domstol i Florida, hvor sagen skal behandles.

Den særlige anklager i sagen, Jack Smith, har tidligere lovet, at retssagen ville komme hurtigt.

Men både sagens kompleksitet og Trumps advokaters modsvar kan betyde, at sagen kan komme til at trække ud.

Trump er anklaget for 37 lovbrud. Blandt andet skal han på ulovlig vis have opbevaret fortrolige dokumenter i sit hjem i Florida, efter at han forlod Det Hvide Hus.

Flere af dokumenterne handler om USA's nationale sikkerhed, herunder landets atomprogram.

Han har ifølge anklager Jack Smith vist nogle af dokumenterne til folk, der ikke havde sikkerhedsgodkendelse.

Trump er blandt andet også tiltalt for at have forsøgt at obstruere forbundspolitiet FBI's efterforskning og for at have løjet over for de myndigheder, der bad om at få dokumenterne tilbage til Det Hvide Hus.

Anklagerne mod ekspræsidenten tæller desuden en række brud på spionageloven. Det skyldes, at Trump opbevarede hundredvis af hemmeligstemplede dokumenter i sin bolig i den eksklusive golfklub Mar-a-Lago.

Spionageloven omhandler - foruden spionage - håndtering af hemmelige dokumenter.

Mandag beordrede en dommer Trumps forsvarsadvokater til ikke at vise eller videregive beviser til medier eller andre former for offentlighed.

Samme dommer har også begrænset ekspræsidentens adgang til bevismaterialet.

Trump blev i sidste uge fremstillet for en dommer i Miami, hvor han erklærede sig ikkeskyldig i de i alt 37 anklagepunkter.

Sagen om de hemmeligstemplede dokumenter er ikke den eneste retssag, der venter den kontroversielle ekspræsident.

Han er også tiltalt for at have forfalsket bilag i sit familieforetagende, Trump Organization, i forbindelse med betaling af 130.000 dollar til den tidligere pornoskuespiller Stormy Daniels.

Hun blev angiveligt betalt forud for præsidentvalget i 2016 for at tie stille om en påstået affære med Trump.

I en anden sag har justitsministeren i delstaten New York, Letitia James, brugt flere år på at efterforske, om Trump har begået forskellige former for svindel i Trump Organization.

Her er der tale om et civilt søgsmål, der ikke kan udløse fængselsstraffe. Men James kræver 250 millioner dollar, som Trump og tre af hans børn ifølge anklagen har tjent ved hjælp af svindel.

Sagen ventes at komme for retten i oktober.

Sidste år blev Trump Organizations tidligere finansdirektør Allen Weisselberg idømt fængsel efter at have tilstået, at selskabet havde brudt skattelovgivningen.

Trump selv afviser alle anklager og hævder, at de er politisk motiveret, og at der er tale om en "heksejagt".

