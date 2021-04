Sagen indtil nu

* Sidste år hyldede Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, den dræbte lærer Samuel Paty. Macron forsvarede også retten til at trykke tegninger af den muslimske profet Muhammed.

* Det fik Pakistans premierminister, Imran Khan, til at sige, at Macron fornærmede islam, da det af mange muslimer regnes som blasfemi at tegne profeten.

* Pakistanere boykottede franske produkter, og det ekstremistiske parti TLP's støtter begyndte at protestere i gaderne.

* I november nåede protesterne et voldeligt klimaks. Her belejrede TLP's støtter hovedstaden Islamabad i et forsøg på at få den franske ambassadør udvist.

* Angiveligt lavede regeringen en aftale med TLP om at udvise den franske ambassadør, hvis parlamentet godkendte det.

* Men i sidste uge udtalte TLP's leder, Saad Rizvi, at regeringen var løbet fra aftalen. Han erklærede, at TLP ville marchere mod Islamabad. Erklæringen fik ham anholdt.

* Anholdelsen udløste nye protester. Flere steder i landet har der været strejker i solidaritet med demonstranterne.

Kilder: AFP, Reuters.

/ritzau/