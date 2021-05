Sagen kort

* I 1995 blev prinsesse Diana interviewet af BBC-journalisten Martin Bashir i programmet Panorama. Her kom hun med hårde udfald mod den britiske kongefamilie og sit kuldsejlede ægteskab med kronprins Charles.

* Det var et opsigtsvækkende interview, som var med til at skærpe pressens interesse for hende. I 1997 blev hun dræbt i en bilulykke med fotografer i halen af bilen.

* Charles Spencer, Dianas bror har tidligere sagt, at interviewet kom i stand på et falsk grundlag. Bashir havde vist ham falske regninger, der skulle give indtryk af, at Dianas hof spionerede mod hende. De falske bilag skulle få Spencer til at overbevise Diana om at gå med til interviewet for at få sin version ud.

* Den tidligere dommer Lord Dyson har nu undersøgt sagen og har lavet en rapport, der bekræfter sagen om de falske bilag.

* BBC kritiseres for ikke at leve op til sin integritet.

* Martin Bashir var indtil for nylig BBC's redaktør for religiøse anliggender. Han har opsagt sit job og meldes syg med hjerteproblemer og senvirkninger af corona.

Kilde: Reuters

/ritzau/