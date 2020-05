Sager hvor hvide politifolk dræber sorte

Nyhedsbureauet Reuters har gennemgået en række opsigtsvækkende sager, hvor hvide politimænd i tjeneste i USA har dræbt sorte borgere. I meget få sager bliver betjentene dømt. Her en række af de mest kendte sager:

* Eric Garner: En sort cigaretsælger, som gentante gange siger "jeg kan ikke få vejret", da han i 2014 bliver nedlagt af politiet i New York under en anholdelse og holdt i et halsgreb. Han dør, og ingen betjente tiltales.

* Tamir Rice: En 12-årig sort dreng, der i 2014 leger alene med en legetøjspistol på en legeplads i Cleveland, Ohio. Han bliver skudt af en betjent og dør. Der rejses ingen sigtelse mod betjenten.

* Freddie Gray: En sort mand, der dør af sine skader, da han i håndjern og benene i lås smides ind i en af politiets transportvogne i Baltimore i 2015.

* Philando Castile: En sort mand, der uden varsel bliver skudt og dræbt af en betjent i St. Paul i Minnesota, der stopper han bil. Bilens fører havde fortalt, at han havde en våbenlicens og en pistol i handskerummet. En veninde livestreamer optrinet på de sociale medier. Betjenten frikendes af en domstol for drab.

* Stephon Clark: En ubevæbnet sort mand dræbes i 2018 af politiet i Sacramento, Californien, efter at de har jagtet ham ind i hans bedstemors have. Ingen politifolk kendes skyldige, men der udbetales erstatning på otte millioner kroner til hver af Clarks to børn.

Kilde: Reuters

/ritzau/