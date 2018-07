Sagt om topmødet

* Dan Coats, chef for USA's nationale efterretningstjeneste.

- Vi har været klar i vor vurdering af russisk indblanding i valget i 2016 og Ruslands vedvarende bestræbelser på at underminere vort demokrati. Vi vil fortsætte med at levere ufortyndet og objektive efterretninger for at støtte vor nationale sikkerhed.

* Jeff Flake, republikansk senator

- Jeg troede aldrig, at jeg skulle komme til at se en amerikansk præsident stå sammen med en russisk præsident og give USA skylden for russisk aggression.

* Rand Paul, republikansk senator.

- Jeg er på præsidentens side i det her. Det amerikanske efterretningsmiljø er fyldt med forudindtagede mennesker.

* Derek Chollet, sikkerhedsrådgiver i tænketanken German Marshall Fund, om Trumps rejse til Natotopmøde, besøg i Storbritannien og topmødet med Putin.

- Hvis du var Vladimir Putin, kunne du ikke have skrevet et bedre manuskript over de seneste fem dage.

Kilder: Reuters, CNN, dpa

/ritzau/