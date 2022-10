Salathoved fra tabloidavis slår Liz Truss i holdbarhed

Den afgående britiske premierminister, Liz Truss, kunne torsdag se sin politiske karriere visne hurtigere end et salathoved takket være et stunt fra den britiske tabloidavis Daily Star.

Avisen lancerede fredag i sidste uge en livestreamet video, der viste et salathoved, der var pyntet med en paryk og påklistrede øjne.

Målet med videoen var at se, om Liz Truss ville træde tilbage eller blive væltet inden for de ti dage, der er den normal holdbarhed for et salathoved.

Truss trak sig efter syv dage, 45 dage efter at hun var tiltrådt. Hun er den kortest siddende premierminister i Storbritannien.

Tabloidavisens stunt er blevet delt vidt og bredt på sociale medier.

Nogle af Liz Truss' politiske modstandere har endda brugt stuntet til at kritisere den afgående premierminister.

Torsdag morgen sagde et parlamentsmedlem fra oppositionspartiet Labour ifølge nyhedsbureauet AFP til britiske Sky News, at "salathovedet lige så godt kunne styre landet".

- Det ser ud til, at kampen mellem premierministeren og salathovedet bliver spændende, skrev David Lammy, der også er fra Labour på Twitter, kort tid inden Liz Truss trak sig.

Idéen til livestreamen fra Daily Star stammer ifølge AFP fra magasinet The Economist.

Magasinet skrev, at Truss' periode ved magten, inden de økonomiske planer, der startede hendes nedtur, blev fremlagt, havde været blot syv dage - eller omtrent samme holdbarhed som et salathoved.

Daily Star skyndte sig at tweete, da det stod klart, at Liz Truss havde trukket sig som premierminister.

- Salathovedet har officielt holdt længere tid end Liz Truss og har vundet. Hyld salathovedet.

På livestreamen kunne man se salathovedet fejre sejren med et glas champagne, musik og diskolys.

Der skal nu findes en ny britisk premierminister i det konservative parti. Der kan være en ny premierminister allerede mandag.

/ritzau/