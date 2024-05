Salomonøerne får ny kinavenlig premierminister

Salomonøernes parlament har natten til torsdag dansk tid efter en hemmelig afstemning valgt en ny premierminister. Det siger landets generalguvernør, David Vunagi, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den nye premierminister bliver den nuværende udenrigsminister, Jeremiah Manele. Han lover at holde fast i Salomonøernes kinavenlige udenrigspolitik.

Manele vandt over modkandidaten Matthew Wales, som ønskede at begrænse landets tilknytning til Kina.

Manele vandt med 31 stemmer i den hemmelige afstemning, hvor 50 parlamentsmedlemmer deltog.

Ved et valg i sidste måned kunne intet politisk parti mønstre et flertal. To politiske lejre har derfor den seneste måned kæmpet for at vinde de uafhængige parlamentsmedlemmer støtte forud for nattens afstemning.

Både Kina, USA og nabolandet Australien holder tæt øje med, hvad der sker på Salomonøerne på grund af en potentiel indvirkning på den regionale sikkerhed, efter at den nuværende premierminister, Manasseh Sogavare, indgik en sikkerhedspagt med Kina i 2022.

Sogavare, som knyttede tætte bånd til Kina under sine fem år som premierminister, søgte ikke genvalg. Hans parti støtter nyvalgte Manele.

Maneles parti, OUR, vandt fire mandater under en fornyet koalition med to små partier.

OUR havde tilmed brug for støtte fra uafhængige parlamentsmedlemmer for at nå 26 mandater, som giver et flertal i landets parlament.

Der blev afgivet 49 stemmer, da et parlamentsmedlem ikke var til stede ved afstemningen.

Salomonøerne er en øgruppe og siden 1978 en selvstændig stat i det vestlige Stillehav.

/ritzau/Reuters