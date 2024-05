Sam Altman forsvarer ChatGPT midt i nyt stormvejr

OpenAI's administrerende direktør, Sam Altman, forsvarer sit selskabs teknologi, efter der har været bekymring om mangel på sikkerhedsforanstaltninger.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Altmans udtalelser kommer i forbindelse med Microsoft årlige konference for udviklere i den amerikanske storby Seattle.

OpenAI beklagede tidligere tirsdag over for skuespilleren Scarlett Johansson, efter at hun har erklæret sig "chokeret" over, at en af virksomhedens kunstige stemmer, som deres chatbot ChatGPT kan tale med, lyder som hende.

Altmans undskyldning fremgår af en erklæring, som nyhedsbureauet AFP har læst. Johansson mener, at hendes stemme og AI-stemmen lyder "uhyggeligt ens".

Det drejer sig om kvindestemmen Sky.

Den administrerende direktør blev verdenskendt i forbindelse med lanceringen af ChatGPT i 2022. Han har siden måttet forholde sig til en lang række spørgsmål om sikkerhed.

- Mit bedste råd er, at det her er en speciel tid - og drag fordel af det, sagde Altman til konferencedeltagerne.

- Det her er ikke øjeblikket for at forsinke det, du planlægger at gøre eller til at vente på det næste.

Altman understregede, at OpenAI har lagt "et stort arbejde" i at sikre sikkerheden for selskabets modeller for kunstig intelligens.

Microsoft har samarbejdet med OpenAI om at skabe ChatGPT, som har været en stor succes.

ChatGPT bruger samtalebaseret kunstig intelligens til at svare på brugernes spørgsmål. Det sker ved hjælp af modeller, der bruger store mængder af tekst og billeder til at sammenfatte information og generere indhold.

