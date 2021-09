Samarbejde om kæmpeprojekter skal sikre digital fremgang i EU

EU-Kommissionen har onsdag fremlagt sin plan for, hvordan EU skal opnå en digital forvandling af både samfund og økonomi inden 2030.

Ifølge EU-Kommissionen har fremgangen på det digitale område været meget forskellig fra land til land i de seneste år.

Derfor vil Kommissionen sørge for struktureret samarbejde på tværs af medlemslandene, som skal få EU som helhed i mål med en digital forvandling.

I en pressemeddelelse sætter Margrethe Vestager, som er en af EU-kommissærerne med fokus på det digitale, flere ord på ambitionerne.

- Den europæiske vision for en digital fremtid er en vision, hvor teknologien styrker mennesker. Så i dag fremsætter vi forslag om en konkret plan for den digitale omstilling.

Målene skal blandt andet opnås ved hjælp af kæmpeprojekter på tværs af landene. Disse store projekter er nogle, som landene ikke egenhændigt ville kunne lykkes med.

Derfor skal medlemslandene samle kræfterne, ligesom EU's kasse skal være med til at betale for projekterne.

Som store projekter peger EU-Kommissionen blandt andet på 5G-netværk, datainfrastruktur og investeringer i borgeres digitale færdigheder.

Planen skal sørge for, at EU lykkes med målsætninger, som ifølge Kommissionen vil stille Europa bedre på det digitale område. Målsætningerne blev fremlagt tidligere i år.

Som del af planen skal hvert medlemsland desuden komme med et udspil til national fremgang på det digitale område. Hvert år vil fremgangen blive vurderet, hvorefter Kommissionen vil give sine bud på, hvordan medlemslandene kan nå deres mål.

Et af målene for EU's digitale forandring inden 2030 er, at der skal være 5G-netværksdækning i alle befolkede områder i EU.

I dag er der 5G-dækning i 14 procent af EU's befolkede områder ifølge Kommissionen.

Der er også andre mål, såsom at otte af ti voksne skal have basale digitale færdigheder. I dag er tallet knap seks ud af ti.

/ritzau/