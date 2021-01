Samsung-arving får fængselsdom for bestikkelse

Fængselsdom ventes at få store konsekvenser for Jay Y. Lees lederrolle i Samsung Electronics.

Vicebestyrelsesformanden for Samsung Electronics og arvingen til elektronikimperiet, Jay Y. Lee, er mandag blevet idømt to og et halvt års fængsel i en meget omtalt bestikkelsessag.

Det meddeler højesteretten i Seoul, som ligger et niveau under landets højesteret. Det skriver nyhedsbureauet Reuters

Dommen kan få store konsekvenser for Lees lederrolle hos tech-giganten.

Blandt andet vil han næppe få nogen rolle i større beslutninger hos Samsung Electronics.

Han vil også få svært ved at styre arveprocessen, efter at hans far, den mangeårige bestyrelsesformand Lee Kun-hee, døde i oktober.

52-årige Lee blev i 2017 dømt for at have bestukket tidligere præsident i Sydkorea Park Geun-hye.

Men dommen blev reduceret og suspenderet efter en appelsag.

Herefter sendte landets højesteret sagen tilbage til Seouls højesteret, som mandag har fældet dom over Lee.

Domstolen finder ifølge nyhedsbureauet AFP, at Lee "aktivt bestak og implicit bad præsidenten om at anvende magt til at gøre magtoverdragelsen (i Samsung) mere problemfri".

- Det er meget beklageligt, at Samsung, landets førende selskab og en stolt global innovatør, gentagne gange er involveret i kriminalitet, hver gang der er et politisk magtskifte, står der i dommen.

Mandagens dom kan ankes til højesteret. Ifølge Reuters er der dog kun en lille sandsynlighed for, at dommen vil blive ændret, da landets øverste domstol allerede én gang har fældet dom i sagen.

Samsung er langt den største af de familiekontrollede konglomerater, der dominerer Sydkoreas økonomi, som er verdens 12.-største.

Selskabets omsætning svarer til en femtedel af landets bnp.

Jay Y. Lee er det navn, som Samsung-arvingen har valgt at bruge i professionelle sammenhænge i vestlige lande. Han er født med navnet Lee Jae-yong.

/ritzau/