Samsungs bestyrelsesformand er død efter længere tids sygdom

Det er forventet, at Lee Kun-hees søn tager over i Samsung. Sønnen har tidligere siddet i fængsel.

Lee Kun-hee, der var bestyrelsesformand for techgiganten Samsung, er død. Han blev 78 år gammel.

Det oplyser virksomheden ifølge CNN.

- Det er med stor sorg, at vi meddeler, at Lee Kun-Hee, bestyrelsesformand for Samsung Electronics, er død, melder virksomheden i en erklæring.

Lee Kun-Hee har ifølge CNN været i koma siden 2014, hvor han fik et hjertestop.

Lees søn, Jay Y. Lee, der har ledet virksomheden, siden han blev udnævnt som vicepræsident i 2012, ventes at tage over for sin far.

Jay Y. Lee har siddet i fængsel for bestikkelse med forbindelser til landets tidligere, suspenderede præsident, Park Geun-hye.

Lees søn er desuden involveret i en anden retssag med påståede fejl i virksomheden.

/ritzau/