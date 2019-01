Samuelsen går forrest for sanktioner før besøg i Ukraine

Ruslands fængsling af ukrainske sømænd er uacceptabel, siger Anders Samuelsen, som vil besøge Ukraine.

Presset på Rusland, der fortsat tilbageholder 24 ukrainske soldater, skal øges, mener den danske udenrigsminister, som senere i denne uge rejser til Ukraine for at vise støtte.

Anders Samuelsen (LA) rejste mandag i EU-regi spørgsmålet om yderligere sanktioner mod russerne.

- Det vi ser fra russisk side, hvor man fortsat tilbageholder 24 sømænd, er helt uacceptabelt, siger ministeren efter et møde i Bruxelles mandag.

Litauens udenrigsminister, Linas Linkevicius, holdt under mødet et oplæg om situationen i Ukraine efter et nyligt besøg i landet. I den forbindelse tog den danske udenrigsminister ordet og talte for yderligere sanktioner.

- Jeg har annonceret, at vi mener, at det er nødvendigt, at man kan gå videre ad sanktionssporet, hvis der ikke kommer en bevægelse fra russisk side. Det er helt uacceptabelt, at de sidder tilbageholdt der, siger han.

Danmark har haft tæt kontakt til Ukraine de seneste år. Sidste år holdt udenrigsministeren en konference for Ukraine i København.

For præcis et år siden var Samuelsen i Ukraine for at tale om Ruslands aggression i den østlige del af landet. Og situationen er ikke blevet bedre i den tidligere sovjetrepublik.

Flere end 10.000 mennesker har mistet livet i den aktive konflikt i Ukraine siden 2014.

Samuelsen skal både besøge hovedstaden Kijev og de konfliktfyldte områder i øst.

I slutningen af november åbnede russisk militær ild mod tre ukrainske militærskibe ved Kertj-strædet, der forbinder Sortehavet med Azovhavet, og tog ukrainske soldater til fange.

Rusland har trods flere år med EU-sanktioner tilsyneladende ikke ændret adfærd i forhold til Ukraine. Tidligere sanktioner er blandt andet vedtaget som følge af Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim.

Samuelsen understreger, at de mulige nye sanktioner, som ikke alle EU-lande ifølge ministeren i øjeblikket er klar til at støtte, skal gøre indtryk.

- Det vigtige er - skulle vi komme dertil - at det har tilstrækkelig stor effekt, så det faktisk gør indtryk på Rusland. Ellers er det selvfølgelig omsonst, siger han.

/ritzau/