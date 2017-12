Samuelsen håber EU-trussel fører til dialog med Polen

EU beskylder Polen for at overtræde retsstatens principper og har aktiveret særlig paragraf for første gang.

Danmark har fra starten bakket op om EU-Kommissionens dialog med Polen for at beskytte de grundlæggende principper for retsstater.

Det er dog helt rigtigt, at kommissionen nu for første gang aktiverer en artikel 7-procedure, der i yderste konsekvens kan betyde, at et land mister stemmeretten i EU's ministerråd.

Det fremgår af en skriftlig kommentar fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA). Trods aktiveringen af EU-traktatens artikel 7 håber Samuelsen fortsat på dialog.

- Det er rigtig trist, at vi er kommet hertil. For os er målet at beskytte de grundlæggende retsstatsprincipper og demokratiske værdier i hele EU.

- Jeg håber, at aktiveringen af artikel 7 kan føre til en fornyet dialog mellem den polske regering og kommissionen, hvor begge parter forsøger at nå et positivt resultat, siger han.

Den kommentar kommer, kort efter at præsident Andrzej Duda har meddelt, at han har i sinde at skrive under på de sidste dele af den omstridte reform af Polens domstole.

Ifølge nogle kilder har Duda allerede skrevet under, men nyhedsbureauet AP præciserer onsdag aften, at han foreløbig kun har meddelt sin intention om at gøre det.

Lovene giver parlamentet og præsidenten magt over, hvem der skal udpeges som dommere. Desuden ændres der ved dommernes pensionsalder. Der gøres også forskel på pensionsalderen for mandlige og kvindelige dommere.

Iværksættelsen af artikel 7 betyder, at EU-Parlamentet og EU-landene nu skal se på, om Polen groft overtræder EU's grundlæggende værdier.

- Nu har kommissionen konkluderet, at iværksættelse af artikel 7 er den rigtige vej at gå, og det støtter Danmark ligesom flere af mine europæiske kollegaer, siger Anders Samuelsen.

Kommissionens melding er kun første skridt i en meget omstændelig procedure. Den kaldes "EU's atombombe" netop fordi den er tænkt som afskrækkelse, og det ikke er meningen, at de mest vidtrækkende sanktioner faktisk skal bruges.

Eventuelle sanktioner kommer først på tale senere i proceduren. Det kræver fuld enighed blandt de øvrige 27 EU-lande. Ungarn, der selv bliver kritiseret af EU, har allerede meddelt, at landet har tænkt at benytte sin vetoret.

/ritzau/