Samuelsen: Vi er allierede med USA - ikke altid med Trump

Samuelsen opfordrer Trump til at agere på en anden måde end hele tiden at lave konfrontation med vennerne.

Danmark er allieret med USA. Men Danmark er ikke altid allieret med præsident Donald Trump.

Sådan lyder meldingen fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), der mandag er til EU-møde i Bruxelles.

I et interview med CBS News udråbte Trump søndag EU som en fjende på handelsområdet, inden han også fremhævede Rusland og Kina som fjender på andre områder.

- Vi er allierede med amerikanerne, siger Samuelsen.

- Især med et konstruktivt og positivt USA, som vil være med til at løse de udfordringer, der er rundt omkring i verden, siger han.

Men når Trump udråber EU som en fjende, så optræder han ikke som en allieret, lyder det.

- Nej, jo ikke hvis han kommer med den type angreb, siger Samuelsen, der kalder Trumps udtalelse for "noget forvrøvlet sludder".

Udenrigsministeren er også utilfreds med, at Trump på et topmøde i sidste uge fokuserede hårdt på at få Nato-landene til at bruge mindst to procent af deres bruttonationalprodukt på forsvar uden at se på, hvad et land som Danmark leverer for færre penge.

- Hvis man vælger den vej - meget konfrontatorisk, tenderende til en hånlig tilgang til det, som vi leverer - så er man jo ikke allieret med den præsident, siger Samuelsen.

- Sådan er det. Men det tror jeg bare heller ikke bliver resultatet på den lange bane, siger han.

Det nye danske forsvarsforlig ventes i 2023 at bringe Danmark op på at bruge 1,3 procent af bruttonationalproduktet på forsvar.

Men når man vurderer det danske bidrag, skal man også se på, at "Danmark også er der i frontlinjen, hvor det gør rigtig, rigtig ondt", mener udenrigsministeren.

- Nu har vi set, at retorikken tilsyneladende bliver skærpet, og at det nærmest i sig selv er et mål at skærpe retorikken i stedet for at lytte til hinandens argumenter, siger Samuelsen.

Han opfordrer i stedet Donald Trump til at "begynde at agere på en anden måde end at lave konfrontation med vennerne".

Donald Trumps opførsel rokker dog ikke ved Samuelsens tro på Danmarks partnerskab med USA.

- Nej. Grundlæggende set er vi allierede med amerikanerne, siger udenrigsministeren.

- Men det kan godt være, at der er nogle felter med den enkelte præsident, hvor vi bare må sige: Det skal stoppe. Der bliver der simpelthen nødt til at blive indført en anden måde at diskutere med hinanden på.

- Har vi nogle udeståender med hinanden, må vi løse dem. Men ikke ved at begynde at råbe skældsord efter hinanden, siger han.

