San Francisco indfører udgangsforbud efter smittestigning

Borgerne i Californiens fjerdestørste by skal holde sig hjemme og området rammes af nye nedlukninger.

Borgmesteren i den amerikanske storby San Francisco, London Breed, har fredag annonceret et udgangsforbud for byens indbyggere. Det sker i et forsøg på at bremse en stigning i antallet af coronasmittede personer.

Det skriver Reuters.

- Det, vi ser nu, er en stigning, som vi ikke har oplevet magen til hidtil under pandemien, siger hun på et videostreamet pressemøde.

Tiltaget betyder, at borgerne i Californiens fjerdestørste by kun må bevæge sig udenfor i forbindelse med "essentielle aktiviteter".

De nye regler gælder for fem amter i det såkaldte Bay Area - Alameda, Contra Costa, Marin, Santa Clara og San Francisco samt byen Berkeley.

Påbuddet til borgerne om at blive hjemme træder i kraft søndag, mandag og tirsdag, alt afhængig af hvor man bor.

Det forebyggende tiltag indebærer nedlukning af blandt andet restauranter, hår- og neglesaloner, legepladser, barer, biografer, museer og zoologiske haver, skriver avisen San Francisco Chronicle.

Detail- og fødevarebutikker kan fortsat holde åbent, men med skærpede regler for, hvor mange kunder, der må befinde sig i lokalerne.

Ifølge borgmester London Breed har der været 16.208 bekræftede smittetilfælde i San Francisco, siden udbruddet begyndte. Der er registreret 162 dødsfald i byen, der har cirka 900.000 indbyggere.

I hele Californien, der er USA mest folkerige stat med cirka 40 millioner indbyggere, er der over 19.600 personer døde af coronarelaterede årsager. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

/ritzau/