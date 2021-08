San Francisco kræver to stik for coronapas

Fra 20. august skal man vise dokumentation for, at man er færdigvaccineret mod covid-19, hvis man vil ind på restauranter, natklubber, fitnesscentre og lignende i den amerikanske by San Francisco.

Det oplyser byens borgmester torsdag aften dansk tid på et pressemøde, der er blevet livestreamet på Twitter.

Dermed bliver byen den første i landet, der indfører et sådant krav.

Det er i øjeblikket 71 procent af San Franciscos cirka 900.000 indbyggere, der vil have adgang til et sådan coronapas. I alt 77 procent har påbegyndt vaccinationen. Reglen om coronapas gælder dog ikke børn under 12 år.

Den amerikanske delstat New York, der huser millionbyen New York City, indførte i sidste uge et lignende krav. Her er det dog tilstrækkeligt at fremvise dokumentation for, at man har påbegyndt vaccinationen mod covid-19.

/ritzau/