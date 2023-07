Sanchéz prøver at lukke hul til rivaler med narkobaron op til valg

Tætte meningsmålinger i Spanien viser, at et magtskifte kan blive til virkelighed, når spanierne går til valg på søndag.

Det konservative PP står sammen med partiet Vox fra den ydre højrefløj ifølge meningsmålinger til et snævert flertal i parlamentet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er premierminister Pedro Sanchéz, der har udskrevet valg før tid. Det skete efter katastrofale lokalvalg for hans parti, socialistiske PSOE, i foråret.

Sanchéz forsøger at lukke hullet til oppositionen ved blandt andet at rette kritik af bånd mellem PP's leder, Alberto Núnez Feijóo, og den berygtede narkosmugler Marcial Dorado.

Feijóo er blevet mødt af en række nye spørgsmål om sit venskab med Dorado.

I 2013 bragte den spanske avis El Pais billeder af Feijóo og Dorado på sidstnævntes båd og på ferie på Ibiza og De Kanariske Øer. Dengang var Feijóo chef for sundhedsvæsenet i Galicien.

Torsdag beskyldte Sanchéz sin modstander for at lyve, når Feijóo har forklaret, at han i 1990'erne og begyndelsen af 2000'erne ikke kendte til Dorados narkohandel.

Sanchéz har gjort nar af PP-lederens forklaring om, at Google ikke fandtes på daværende tidspunkt. Underforstået at det var svært at vide, hvad Dorado gik og lavede.

I en tv-debat for nylig er PP-lederen også blevet fanget i at tale usandt om, at partiet altid har talt for pensionsstigninger.

- Jeg ser et parti, der er ved at løbe tør for energi, mens socialisterne gør comeback, sagde Sanchéz i en tv-tale fredag.

De to modstandere har fredag holdt deres sidste vælgermøder inden parlamentsvalget søndag.

Alberto Núnez Feijóo sagde fredag, at han "fornemmer, at forandringens vinde blæser" i landet.

Han har svoret at omgøre en række af de love, som Sanchéz har indført i løbet af sine fem år som premierminister.

Blandt andet muligheden for, at alle på 16 år eller derover kan ændre deres køn på deres ID-kort med en simpel erklæring.

Han langede også ud efter Sanchéz' bemærkninger om forholdet til Dorado.

- Jeg forventede ikke, at premierministeren ville bruge det her sludder i et forsøg på at miskreditere sin modstander, sagde Feijóo til radiostationen Cope.

Stemmestederne åbner søndag klokken 09.00 og lukker igen klokken 20.00. Her offentliggøres valgstedsmålinger.

Det endelige resultat ventes at blive afgjort af mindre end én million stemmer, forventer fagfolk ifølge nyhedsbureauet Reuters.

