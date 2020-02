Sanders advarer Rusland om at holde sig ude af valgkamp

Efter meldinger om russisk indblanding råder Bernie Sanders Rusland til at holde sig ude af valgkampen i USA.

Bernie Sanders, der forsøger at blive Demokraternes præsidentkandidat, har advaret Rusland om at holde sig ude af det amerikanske præsidentvalg.

Det sker efter at have fået oplysninger fra amerikanske embedsmænd om, at Rusland har forsøgt at støtte hans præsidentkampagne.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Efterretningsfællesskabet fortæller os, at de blander sig i denne valgkamp lige nu og her i 2020.

- Bliver jeg valgt til præsident, siger jeg til Putin (Ruslands præsident, red.), at han ikke kommer til at blande sig i amerikanske valgkampe, lyder det fra Bernie Sanders.

Fredag kunne avisen The Washington Post med henvisning til anonyme kilder fortælle, at amerikanske embedsmænd havde oplyst Bernie Sanders om det russiske forsøg.

Også præsident Donald Trump og andre amerikanske politikere er blevet informeret om sagen.

Det fremgår ikke, hvordan Rusland har forsøgt at assistere Bernie Sanders' valgkamp, skriver The Washington Post.

En unavngiven kilde fra den amerikanske Kongres bekræfter over for Reuters, at efterretningsfolk har oplyst politikere om, at Rusland ser ud til at blande sig i falske historier og propaganda for at støtte præsidentkampagnerne for både Bernie Sanders og Donald Trump.

Kilden bemærker dog også, at der ikke er fuldkommen sikkerhed omkring sagen.

Efter fredagens historie fra The Washington Post har en russisk talsmand benægtet, at Rusland skulle blande sig i den amerikanske valgkamp.

- Det her er paranoide meldinger, som der blot vil blive flere af, i takt med at vi nærmer os det amerikanske valg.

- De her meldinger har intet at gøre med virkeligheden, siger talsmand Dmitrij Peskov ifølge Reuters.

78-årige Bernie Sanders er senator i den amerikanske delstat Vermont.

Han er blandt favoritterne til at blive udpeget som Demokraternes bud på den næste præsident.

Præsidentvalget finder sted 3. november i år.

