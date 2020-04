Sanders kaster sin støtte bag Joe Biden i præsidentkamp

I en livestreamet samtale med Joe Biden erklærer Bernie Sanders sin støtte til den tidligere vicepræsident.

Senatoren Bernie Sanders har mandag formelt erklæret sin støtte til den tidligere vicepræsident Joe Biden forud for præsidentvalget i USA til november.

Sanders var Bidens sidste konkurrent i kampen om at blive Det Demokratiske Partis kandidat. En kamp som Bernie Sanders erklærede for tabt onsdag i sidste uge.

Mandag kan man på Joe Bidens hjemmeside se de to politikere og tidligere kolleger i Senatet tale sammen i en livestreamet samtale. Og her har Sanders formelt erklæret, at han vil pege på Joe Biden som USA's næste præsident.

Joe Biden bliver efter alt at dømme Demokraternes modkandidat mod præsident Donald Trump, der er Republikaner, ved præsidentvalget 3. november.

/ritzau/