Sanders og Buttigieg står til at vinde New Hampshire

Biden står igen til en tredje- eller fjerdeplads i målingerne op til det næste primærvalg tirsdag.

Meningsmålinger spår sejr til Bernie Sanders ved primærvalget i New Hampshire, som finder sted tirsdag. I 15 ud af de 16 meningsmålinger, som er blevet gennemført i februar, har Sanders størst opbakning.

Men Pete Buttigieg, som fik den største og mest overraskende fremgang i Iowa sidste mandag, har gradvist vundet terræn i meningsmålingerne i New Hampshire.

26,2 procent af Demokraterne i staten New Hampshire, som er en del af New England i det nordøstlige USA, ønsker at se Sanders som deres parti præsidentkandidat, viser et gennemsnit af februarmålingerne ifølge analysegruppen RealClearPolitics.

Buttigieg har støtte fra 20,8 procent, viser gennemsnittet, men de seneste meningsmålinger giver et andet billede.

Boston Globes daglige målinger tyder på, at Buttigieg har indhentet Sanders' forspring. Lørdagens måling i Boston-avisen giver Sanders et lille forspring på 24 procent mod 22 procent.

Dagen før vist målingen i Boston Globe, at Buttigieg var i front med 25 procent mod 24 procent til Sanders.

Tidligere vicepræsident Joe Biden er under hårdt pres for at få vendt stemningen omkring hans kampagne ved de næste primærvalg. Den populære 77-årige veteranpolitiker har fremstået som national frontløber i et år, men han tabte i Iowa til Sanders og Buttigieg, hvor den sidste kun har politisk erfaring fra sin borgmestertid i en lille by.

Biden står i målingerne til at få en tredjeplads side om side med Elizabeth Warren i New Hampshire. De ligger begge på godt 12 procent. På fjerdepladsen ligger Amy Klobuchar.

Den demokratiske præsidentkandidat Michael Bloomberg, som er tidligere New York borgmester og en af verdens rigeste mænd, deltager ikke i valget i New Hampshire. Man han er rykket op på en fjerdeplads i de nationale målinger fra RealClearPolitics.

Bloomberg har en uortodoks tilgang til valget. Han har mest fokus på at vinde opbakning i befolkningsrige stater som Californien op til "supertirsdag" 3. marts frem for primærvalgene i Iowa og New Hampshire.

Bloomberg har allerede gennem et stort antal tv-kampagneindslag demonstreret, at han har ekstremt mange midler til at føre valgkamp for. Hans formue er på omkring 60 milliarder dollar (over 405 milliarder kroner).

/ritzau/Reuters