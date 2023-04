Sanger og aktivist Harry Belafonte er død - 96 år

Den amerikanske sanger, aktivist og skuespiller Harry Belafonte er død i en alder af 96 år.

Det skriver New York Times. Belafonte døde tirsdag af hjertesvigt, oplyser hans talsmand, Ken Sunshine, ifølge avisen.

Belafonte var i 1950'erne en af få sorte musikartister, der formåede at slå igennem og på den måde nedbryde de racemæssige barrierer, der dengang herskede inden for populærkultur.

Trods sin store succes blev kampen for sortes rettigheder i USA dog hurtigt hans primære fokus. Han var blandt andre tæt forbundet med Martin Luther King Jr.

Belafonte er som musiker især kendt for sangen "Day-O (The Banana Boat Song). Hans album "Calypso" fra 1956 menes at være det første fra en enkeltstående artist til at blive solgt i mere end en million eksemplarer, skriver New York Times.

I alt udgav Harry Belafonte 30 studiealbums og otte livealbums, ligesom han medvirkede i en lang række film og tv-serier. Hans sidste medvirken i en spillefilm var i "BlacKkKlansman" fra 2018.

I 2014 modtog han af det amerikanske filmakademi, der også uddeler Oscar-priserne, æresprisen Jean Hersholt Humanitarian Award, der er opkaldt efter danskeren Jean Hersholt.

Den gives til personer, der har gjort et særligt stykke humanitært arbejde. Belafonte fik prisen for sit arbejde for at fremme sortes rettigheder.

Belafonte forblev politisk aktiv i sine sidste år. I 2016 rådede han i en klumme i New York Times amerikanerne til ikke at stemme på Donald Trump ved præsidentvalget.

Fire år senere - ved valget i 2020 - gjorde han det samme.

Belafonte efterlader sig fire børn, fem børnebørn samt hustruen Pamela Frank.

