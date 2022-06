Sangskriver sagsøger Mariah Carey over stort julehit

En mand, der påstår, at han var med til at skrive julehit, har sagsøgt Mariah Carey for 20 millioner dollar.

Sangeren Mariah Carey er blevet sagsøgt for 20 millioner dollar svarende til omkring 139 millioner kroner på grund af påstået krænkelse af ophavsretten til hendes store julehit "All I Want For Christmas Is You" fra 1994.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Det er sangskriveren Andy Stone, der har sagsøgt Mariah Carey og Walter Afansieff, der var med til at skrive sangen.

I retsdokumenter indleveret til en domstol i den amerikanske delstat Louisiana påstår Andy Stone, at han var med til at skrive sangen i 1989, men at han aldrig har givet tilladelse til, at sangen blev udgivet.

Af retsdokumenterne, som det britiske nyhedsbureau PA har set, fremgår det, at Mariah Carey og hendes samarbejdspartnere "forsætligt, med overlæg og bevidst" var med til at krænke Andy Stones ophavsret.

Desuden skal Mariah Carey og hendes samarbejdspartnere ifølge dokumenterne have begået "handlinger, der uberettiget berigede dem ved uautoriseret at have tilegnet sig sagsøgerens arbejde og den sympati, der fulgte med".

"All I Want For Christmas Is You" blev udgivet på Mariah Careys album "Merry Christmas" i 1994 og anses som et af de største julehits nogensinde.

Albummet "Merry Christmas", der er udgivet af pladeselskabet Columbia Records, er det bedst sælgende amerikanske julealbum nogensinde med mere end 15 solgte album verden over.

Julehittet har hjulpet Mariah Carey til at blive den første artist til at ligge nummer et på hitlisten Billboard i fire forskellige årtier, skriver CNN.

Det blev officielt, da "All I Want For Christmas Is You" lå nummer et på Billboard i den første uge af 2020.

Dermed havde Carey haft en sang, der lå nummer et på hitlisten i 1990'er, 2000'erne, 2010'erne og 2020'erne, som den første kunstner nogensinde.

/ritzau/