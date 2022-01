Sanktioner skal afskrække Rusland fra invasion af Ukraine

EU-landende og USA er enige om at benytte dialog og trusler om sanktioner for at holde Rusland ude af Ukraine.

Mens Rusland har samlet omkring 130.000 soldater tæt på Ukraine, er det internationale samfund ved at samle sig i tilfælde af en russisk invasion.

Mandag mødtes EU-landenes udenrigsministre i Bruxelles. Her havde de samtaler med USA's udenrigsminister Antony Blinken for at finde en vej til at få Rusland til at undlade at sende soldater ind over grænsen til Ukraine.

På mandagens møde var der politisk enighed om at forsøge dialog med Rusland for at dæmpet situationen. Men sker det ikke, så er EU-landene og USA enige om at igangsætte sanktioner i et omfang, som ikke er set før.

Det siger den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), efter mandagens møde.

- Vi er klar til at gennemføre de mest omfattende politiske og økonomiske sanktioner, hvis Rusland gør alvor af truslerne.

- Men vi er selvfølgelig også klar til at diskutere med Rusland. Det kræver, at Rusland stopper deres trusler og angreb på international lov og ret, siger Jeppe Kofod.

