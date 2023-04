Sanna Marin forsøger at bevare magten i tæt finsk valg

Når finnerne søndag går til stemmeurnerne for at vælge, hvem der skal sidde i det finske parlament, Eduskunta, er der udsigt til, at valget bliver overordentlig tæt.

Landets tre største partier, Socialdemokratiet (SDP), Samlingspartiet og De Sande Finner, ligger næsten side om side i meningsmålingerne.

Den socialdemokratiske statsminister, 37-årige Sanna Marin, skal forsøge at bevare regeringsmagten.

Lørdag talte hun til sine støtter og advarede mod at stemme til højre.

- Højrefløjen tilbyder et alternativ, der gør livet surt for os alle, og skærer ned på ydelser og levebrødet for de fattigste.

- Vi har en mulighed for at vælge et bedre alternativ, lød det fra statsministeren.

I Finland er det som regel det parti, der får flest stemmer, der ender med statsministerposten.

I henhold til den seneste meningsmåling fra tv-stationen Yle har Samlingspartiet en opbakning fra vælgerne på 19,8 procent, mens det EU-skeptiske nationalistiske parti De Sande Finner ligger på 19,5 procent.

De Sande Finner ledes af Riika Purra.

Statsminister Sanna Marin og Socialdemokratiet ligger på en tredjeplads i målingen med en opbakning på 18,7 procent.

Marin har været en populær politisk figur verden over, hvor hun ses som en rollemodel for progressive nye ledere. Hun er også populær blandt finske vælgere - især unge moderate.

Blandt konservative finner er hun dog upopulær på grund af det, de ser som rundhåndet økonomisk politik, når det kommer til pensioner og uddannelse.

Samlingspartiet beskylder Marin for at svække Finlands økonomiske robusthed i en tid, hvor Europa er i energikrise på grund af den russiske invasion af Ukraine.

Partiet har lovet at begrænse det offentlige forbrug og stoppe den stigende offentlige gæld, der er nået 70 procent af Finlands bruttonationalprodukt (bnp), siden Marin kom til magten i 2019.

De Sande Finner lover også sparepolitik, men partiets primære mål er at reducere det, som Riika Purra kalder "skadelig" immigration fra lande uden for EU.

Valgstederne åbner klokken 09.00 søndag og lukker klokken 20.00. Det ventes, at der kort efter vil blive offentliggjort delvise resultater fra brevstemmer.

