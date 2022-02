Sarah Palin taber injuriesag mod The New York Times

Et amerikansk nævningeting har tirsdag dømt imod Sarah Palin i en injuriesag, som den tidligere Alaska-guvernør og vicepræsidentkandidat havde anlagt mod avisen The New York Times.

Sarah Palin beskylder The New York Times for bevidst at have krænket hende i en leder fra 2017, hvor hun blev kædet sammen med et masseskyderi.

De ni nævninge ved den føderale domstol på Manhattan i New York City voterede i to dage, før de kom frem til en enstemmig afgørelse.

Ifølge nævningene kan The New York Times ikke holdes ansvarlig.

Tirsdagens afgørelse falder, dagen efter at sagens dommer sagde, at han ville afvise injuriesagen uanset nævningetingets dom.

Den civile retssag er af juraeksperter blevet betragtet som en test af den amerikanske forfatnings første tilføjelse, der beskytter ytringsfrihed og pressefrihed.

I USA er det vanskeligt at bevise, at der er tale om ærekrænkelse. Det skyldes en berømt højesteretsdom fra 1964, der kendes som The New York Times mod Sullivan.

Således skal en sagsøger kunne bevise, at den sagsøgte havde til hensigt at forårsage skade. Det er ikke nok at kunne bevise, at der er begået en fejl.

Dommen fra 1964 beskytter journalister mod ansvar, hvis de laver utilsigtede fejl.

Det er ventet, at Sarah Palin vil appellere tirsdagens afgørelse.

/ritzau/AFP